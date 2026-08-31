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Регионы России

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Трамп опроверг планы использования ядерного оружия против Ирана

Трамп опроверг планы использования ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью с журналистами в Белом доме подтвердил, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана.

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