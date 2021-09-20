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Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

Болгары достаточно странный народ — вроде бы славяне, но сами отрицают это и любят «западные ценности».

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aleksandr yermakov
Вот интересно,кто закидывает такое?,дают команду,или по велению души ,непонятного происхождения.помню,как чехи в морду нам плюнула с памятником.сколько трындения было,сколько возмущений,словесных,как, и здесь,вместо того,чтобы вытащить засранца,сказав,,чтосам приехал,и кинуть на зону на воспитание.нет предложений,нет действий-не трындите впустую
Владимир Тихомиров
Ха! Славяне!!! Мы в Одессе - то знали ОТКУДА ОНИ и как они переселялись с Востока!!! Лукавства более чем надо. Вспомните ИСТОРИЮ как ОНИ просили разрешения у скифов пройти через ИХ ЗЕМЛИ. Хитрованы ещё те!!!
Геннадий Рязанов
ДА, БРАТУШКИ СТАЛИ ПРЕДАННЫМИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ШАКАЛАМИ ЗАОКЕАНСКРГО "ШЕРХАНА" ПРИЧЁМ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ДАЖЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ И БЕДЕ КОРОРУЮ ОНИ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПО КОМАНДЕ " ФАС " НА НАТРАВЛИВУЮ ШЕРХАНОМ СТРАНУ! ПОКА ИМ БЫЛО НА ВСЁ ПЛЕВАТЬ ,ГЛАВНОЕ УСЕРДНО ВЫПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ХОЗЯИНА - ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ И НАМ ПЛЮНУТЬ НА ДРУЖБУ С ШАКАЛАМИ!
Татьяна Кравцова
Хватит уже бредить про братьев-славян. Нет у нас этого единства по вере. Россия до сих пор все ищет братьев и пытается верить им. Но они другие "славяне", продажные. Нужны ли нам такие рядом? Нет. Особенно, после хохлов.
Вячеслав Даньшин
Курица не птица. Болгария, не заграница!! Так в СССР говорили про Болгарию. Надо вообще прекратить ВСЕ связи со странами, которые враждебны нам, отозвать послов и отменить все полёты, а им закрыть небо над Россией. ХВАТИТ миндальничать с предателями и пусть падают в ножки своему хозяину при любой ситуации.
Андрей Бес
Болгары - славяне ?! Вы что ... Тюрки до мозга костей! Пусть идут своим путём, то есть на)(уй!
Олег Архипов
Правильно,никакие они не славяне,после 600 лет под турками там сплошные янычары остались с тысячной частичкой славянства.
борис шорников
не братушки это а вши лобковые по простонародному МАНДОВОШКИ а мандовошек травят дихлофосом
вячеслав полыгалов
О каких славянах вы говорите!Болгары всегда были первыми предателями!Под турками,под австрияками,под немцами и теперь под шатанутыми!Они часто били своим в спину!Вспомните сербов!
вячеслав полыгалов
А я думаю почему у нас-ДА!а у них-НЕТ!
Nina Roytvarf (Чёрная)
Жалко до слез. Люди не понимают, что пишут в комментариях.
Ефим Белов
Конечно не понимают. Они руководствуются исключительно эмоциями. Взаимоотношения между любыми странами, как "братскими", так и НЕ "братскими" всегда должны опираться на взаимовыгодное сотрудничество, а не на эмоции, родословную или единство религии. Болгары скатились к таким отношениям с нами только потому, что это им выгодно, а у нас не убудет. Ну и чего по этому поводу истерить? Насильно мил не будешь, а взаимовыгодное сотрудничество восстановит взаимоотношения достаточно быстро, если оно будет иметь место.
вячеслав полыгалов
Писать легко!Собирать то что от человека осталось не все могут!Людоеда не все видали!После маньяка женщин не собирали!ЖАЛКО ЖЕНУ СБРОСИШУЮСЯ С БАЛКОНА ПОСЛЕ СМЕРТИ МУЖА НА ЗАВОДЕ!ЕЙ НЕ ВЫПЛАТИЛИ СУБСИДИИ А У НЕЕ ИПОТЕКА И РЕБЕНОК!СОПЛЯЧКА!ЛЕГКО РЕШИЛА УЙТИ!
вячеслав полыгалов
Легко живешь?Все понимаешь?Жена что сбросилась у мужа полголовы срезало чуть выше верней челюсти!А хочешь про то как линзы расплавились в глазах у 2-х?
вячеслав полыгалов
Хочешь эмоций?Расскажу!Кишки белые первый раз увидел после маньяка у женщины стоял и просто смотрел!КРОВИЩИ ТОГДА УЖЕ НАСМОТРЕЛСЯ!Попался бы тот кто сделал живым бы его никто не брал!В ВАШ ЗАКОН УЖЕ ТОГДА НИКТО НЕ ВЕРИЛ!
вячеслав полыгалов
Улица из наших названа!Пацан погиб и жена с ребенком осталась!
вячеслав полыгалов
Конечно!УБИВАЮТ НА ЭМОЦИЯХ!А отношения после того слово выговорить хотят когда за горло схватили и шипишь воздух хватая!
вячеслав полыгалов
В спину бьют один раз!НАВЕРНЯКА!ХОТИТЕ ОТ БРАТИШЕК КОНТРОЛЬНОГО?
вячеслав полыгалов
Разговоры разговаривать вы мастаки!А когда трясет что бы не убить и перед глазами совсем седая голова в крови!
Георгий Михалев
Так наш МИД так работает, что все постсоветское пространство просрали и отдали под влияние англоскунсов. Вражеская пропаганда сделала свое дело.

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