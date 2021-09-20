Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

Сергей ЕПолитикаРоссия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии Болгары достаточно странный народ — вроде бы славяне, но сами отрицают это и любят «западные ценности».Вернуться к статье207НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAYaleksandr yermakovВот интересно,кто закидывает такое?,дают команду,или по велению души ,непонятного происхождения.помню,как чехи в морду нам плюнула с памятником.сколько трындения было,сколько возмущений,словесных,как, и здесь,вместо того,чтобы вытащить засранца,сказав,,чтосам приехал,и кинуть на зону на воспитание.нет предложений,нет действий-не трындите впустуюВТВладимир ТихомировХа! Славяне!!! Мы в Одессе - то знали ОТКУДА ОНИ и как они переселялись с Востока!!! Лукавства более чем надо. Вспомните ИСТОРИЮ как ОНИ просили разрешения у скифов пройти через ИХ ЗЕМЛИ. Хитрованы ещё те!!!Геннадий РязановДА, БРАТУШКИ СТАЛИ ПРЕДАННЫМИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ШАКАЛАМИ ЗАОКЕАНСКРГО "ШЕРХАНА" ПРИЧЁМ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ДАЖЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ И БЕДЕ КОРОРУЮ ОНИ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПО КОМАНДЕ " ФАС " НА НАТРАВЛИВУЮ ШЕРХАНОМ СТРАНУ! ПОКА ИМ БЫЛО НА ВСЁ ПЛЕВАТЬ ,ГЛАВНОЕ УСЕРДНО ВЫПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ХОЗЯИНА - ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ И НАМ ПЛЮНУТЬ НА ДРУЖБУ С ШАКАЛАМИ!Татьяна КравцоваХватит уже бредить про братьев-славян. Нет у нас этого единства по вере. Россия до сих пор все ищет братьев и пытается верить им. Но они другие "славяне", продажные. Нужны ли нам такие рядом? Нет. Особенно, после хохлов.Вячеслав ДаньшинКурица не птица. Болгария, не заграница!! Так в СССР говорили про Болгарию. Надо вообще прекратить ВСЕ связи со странами, которые враждебны нам, отозвать послов и отменить все полёты, а им закрыть небо над Россией. ХВАТИТ миндальничать с предателями и пусть падают в ножки своему хозяину при любой ситуации.Андрей БесБолгары - славяне ?! Вы что ... Тюрки до мозга костей! Пусть идут своим путём, то есть на)(уй!Олег АрхиповПравильно,никакие они не славяне,после 600 лет под турками там сплошные янычары остались с тысячной частичкой славянства.борис шорниковне братушки это а вши лобковые по простонародному МАНДОВОШКИ а мандовошек травят дихлофосомвячеслав полыгаловО каких славянах вы говорите!Болгары всегда были первыми предателями!Под турками,под австрияками,под немцами и теперь под шатанутыми!Они часто били своим в спину!Вспомните сербов!вячеслав полыгаловА я думаю почему у нас-ДА!а у них-НЕТ!Nina Roytvarf (Чёрная)Жалко до слез. Люди не понимают, что пишут в комментариях.Ефим БеловКонечно не понимают. Они руководствуются исключительно эмоциями. Взаимоотношения между любыми странами, как "братскими", так и НЕ "братскими" всегда должны опираться на взаимовыгодное сотрудничество, а не на эмоции, родословную или единство религии. Болгары скатились к таким отношениям с нами только потому, что это им выгодно, а у нас не убудет. Ну и чего по этому поводу истерить? Насильно мил не будешь, а взаимовыгодное сотрудничество восстановит взаимоотношения достаточно быстро, если оно будет иметь место.вячеслав полыгаловПисать легко!Собирать то что от человека осталось не все могут!Людоеда не все видали!После маньяка женщин не собирали!ЖАЛКО ЖЕНУ СБРОСИШУЮСЯ С БАЛКОНА ПОСЛЕ СМЕРТИ МУЖА НА ЗАВОДЕ!ЕЙ НЕ ВЫПЛАТИЛИ СУБСИДИИ А У НЕЕ ИПОТЕКА И РЕБЕНОК!СОПЛЯЧКА!ЛЕГКО РЕШИЛА УЙТИ!вячеслав полыгаловЛегко живешь?Все понимаешь?Жена что сбросилась у мужа полголовы срезало чуть выше верней челюсти!А хочешь про то как линзы расплавились в глазах у 2-х?вячеслав полыгаловХочешь эмоций?Расскажу!Кишки белые первый раз увидел после маньяка у женщины стоял и просто смотрел!КРОВИЩИ ТОГДА УЖЕ НАСМОТРЕЛСЯ!Попался бы тот кто сделал живым бы его никто не брал!В ВАШ ЗАКОН УЖЕ ТОГДА НИКТО НЕ ВЕРИЛ!вячеслав полыгаловУлица из наших названа!Пацан погиб и жена с ребенком осталась!вячеслав полыгаловКонечно!УБИВАЮТ НА ЭМОЦИЯХ!А отношения после того слово выговорить хотят когда за горло схватили и шипишь воздух хватая!вячеслав полыгаловВ спину бьют один раз!НАВЕРНЯКА!ХОТИТЕ ОТ БРАТИШЕК КОНТРОЛЬНОГО?вячеслав полыгаловРазговоры разговаривать вы мастаки!А когда трясет что бы не убить и перед глазами совсем седая голова в крови!ГМГеоргий МихалевТак наш МИД так работает, что все постсоветское пространство просрали и отдали под влияние англоскунсов. Вражеская пропаганда сделала свое дело.Комментировать
Свежие комментарии