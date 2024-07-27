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  • Наталия
    Как хорошо, что у нас этого не показывают. Детям и старикам подобные зрелища смертельно вредны. А взрослые люди с уст...Радужная Олимпиада
  • Сергей
    Глупая и вредная инициатива. Передачки бойцам сам губернатор носить будет? Лучше бы наладили учебу сотрудников полици..."С учётом происхо...
  • Пульхерия Djem
    Это здорово. И снова наш солдат спасает Россию, но уже в глубине страны. Может мигранты поймут, наконец КТО здесь хоз..."С учётом происхо...

"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?

"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?

 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о создании во Владивостоке отряда из участников СВО для обеспечения правопорядка.

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Комментарии
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Александр
Бредить перестаньте,для начала.Проще заменить население страны.
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11 час.
Пульхерия Djem
Это здорово. И снова наш солдат спасает Россию, но уже в глубине страны. Может мигранты поймут, наконец КТО здесь хозяин.
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11 час.
Сергей
Глупая и вредная инициатива. Передачки бойцам сам губернатор носить будет? Лучше бы наладили учебу сотрудников полиции по пресечению правонарушений, а то вакхабит устраивает молитву на детской площадке, а полицейский стоит и сопли жуёт, так как не знает, нарушен порядок или нет. А порядок нарушен и на этот случай есть статья в КоАП, А сопли жуёт от незнания... А тут, посядят человек 10 за превышение служебных полномочий и нанесение телесных повреждений и всё, пошла боком инициатива, тащи губернатор передачи в СИЗО.
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10 час.

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