"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?

Это здорово. И снова наш солдат спасает Россию, но уже в глубине страны. Может мигранты поймут, наконец КТО здесь хозяин.

Сергей

Глупая и вредная инициатива. Передачки бойцам сам губернатор носить будет? Лучше бы наладили учебу сотрудников полиции по пресечению правонарушений, а то вакхабит устраивает молитву на детской площадке, а полицейский стоит и сопли жуёт, так как не знает, нарушен порядок или нет. А порядок нарушен и на этот случай есть статья в КоАП, А сопли жуёт от незнания... А тут, посядят человек 10 за превышение служебных полномочий и нанесение телесных повреждений и всё, пошла боком инициатива, тащи губернатор передачи в СИЗО.