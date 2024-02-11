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Рогов сравнил главнокомандующего ВСУ Сырского с генералом Власовым

Рогов сравнил главнокомандующего ВСУ Сырского с генералом Власовым

Политический деятель Владимир Рогов высказался о назначенном на пост главком ВС киевского режима Александре Сырском, отметив, что тот предал Родину, действуя как генерал Андрей Власов, который, являясь русским человеком, решил сражаться на стороне нацистов в рамках Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Предатель и вырусь...
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16 час.
Виктор Магилинский
Не надо на него ругаться. Одним только Дебальцевским котлом он доказал верность России. пусть продолжает в том же духе. Чем больше котлов он создаст тем лучше.
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15 час.
В
Валерий
У Сырского два пути, а будущее покажет.
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14 час.

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