Политический деятель Владимир Рогов высказался о назначенном на пост главком ВС киевского режима Александре Сырском, отметив, что тот предал Родину, действуя как генерал Андрей Власов, который, являясь русским человеком, решил сражаться на стороне нацистов в рамках Великой Отечественной войны.
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