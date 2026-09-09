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Царьград

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Глава Новороссийска объявил траур по жертвам атаки БПЛА

Глава Новороссийска объявил траур по жертвам атаки БПЛА

В Новороссийске сегодня объявлен траур по погибшим в результате атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко.

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