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Венецианские каникулы Амаль Клуни: 5 образов, которые стоит запомнить

Венецианские каникулы Амаль Клуни: 5 образов, которые стоит запомнить

Амаль Клуни приехала в Венецию поддержать Джорджа, получающего «Золотого льва» за вклад в кинематограф, но в итоге сама стала одной из главных героинь фестивальной хроники.

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