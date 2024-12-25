WSJ: снижение умственных способностей станет наследием Байдена

Президентство Джо Байдена оставит после себя серьезное "наследие" в виде "упадка его умственных способностей", масштабы которого американцам еще предстоит осознать, считает колумнист The Wall Street Journal Джейсон Райли.
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