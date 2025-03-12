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Царьград

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Стало известно о состоянии новосибирской модели, впавшей в кому в Китае

Стало известно о состоянии новосибирской модели, впавшей в кому в Китае

Девушку нашли в апартаментах утром 25 февраля.В Китае новосибирская модель попала в больницу в тяжёлом состоянии после кастинга.

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