WSJ: США готовят масштабные санкции против Международного уголовного суда

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести против Международного уголовного суда (МУС) масштабные санкции, которые могут серьезно ограничить его работу.
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