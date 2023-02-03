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Далин заменит Тейджа Томпсона на Матче звезд НХЛ. Форвард «Баффало» получил травму

Расмус Далин заменит Тейджа Томпсона на Матче звезд НХЛ. Защитник «Баффало» заменит одноклубника, получившего травму верхней части тела в матче против «Каролины» в среду.

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