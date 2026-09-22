Uruguay keeps Cuban doctors program despite U.S. pressure

Uruguay's government confirmed it will maintain an agreement that allows Cuban doctors to work at the José Martí Specialized Eye Hospital.
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