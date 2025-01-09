Налом на 40% дешевле: как иностранные специалисты внедряют свои тарифы в автобусах Подмосковья

Русский Колоколъ ФОто "Мострансавто". После Нового года проезд в транспорте подорожал, но ценные работники предлагают вариант дешевле! Алексей НИКИТИН А это Московская область – периферия столицы, носящая гордое название "ЗаМКАДье".
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