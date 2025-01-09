Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Лазаренко
    "Детишки" заигрались словами, а за базар отвечать надо!Оправдать насилие...
  • Иван Ураганов
    У меня была похожая ситуация,просто вызвал милицию и буйных успокоили.Оправдать насилие...
  • Галина Друзина
    А не выслать ли этих "специалистов " без суда и следствия обратно в свой кишлак вместе с семьями.Налом на 40% деше...

Налом на 40% дешевле: как иностранные специалисты внедряют свои тарифы в автобусах Подмосковья

Налом на 40% дешевле: как иностранные специалисты внедряют свои тарифы в автобусах Подмосковья

Русский Колоколъ ФОто "Мострансавто". После Нового года проезд в транспорте подорожал, но ценные работники предлагают вариант дешевле! Алексей НИКИТИН А это Московская область – периферия столицы, носящая гордое название "ЗаМКАДье".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Красногорск это столица Московской области. Губернатор Воробьев  аууу?!!!
Ответить
17 час.
Bogdan Stupin
&quot;Теперь остается одна надежда на местных чиновников, которые разберутся...&quot;  Хорошая шутка. Была бы. Если бы не было так грустно от этого тесного содружества управленческой как бы беспомощности и наглости &quot;гостей&quot;.
Ответить
10 час.
Галина Друзина
А не выслать ли этих &quot;специалистов &quot; без суда и следствия обратно в свой кишлак вместе с семьями.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх