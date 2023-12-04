«Украинская правда»: Зеленский общается с офицерами в обход главкома Залужного

Глава киевского режима Владимир Зеленский выстраивает общение с некоторыми высокопоставленными командирами Вооруженных сил Украины без участия главкома Валерия Залужного, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии