Самарский областной суд признал виновными в организации нелегальной миграции братьев Мухамеда и Наимджона Кабиловых, Фируза Шералиева и Никиту Грабовского.
В Самаре осудили организаторов «фабрики мигрантов». Докладываем
Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Судьи пи-сы! Почти все продажные твари, как и чиновники и менты! Пока всю эту клику не начнут давить за малейшие нарушения против Страны, порядка не будет!
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4 час.
А
Алексей
Кто то дал карт бланш системе и они изощряются в своей продажности. Такой коррупции в судейской системе,прокуратуре и МВД, нет наверное нигде, ну кроме как может быть в одной африканской стране.
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4 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Судебная система в России - враждебна коренным жителям. Или она куплена мигрантами, или запугана, если не хуже - работает на разрушение традиционного российского общества?
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3 час.
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