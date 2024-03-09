В Самаре осудили организаторов «фабрики мигрантов». Докладываем

ALEKSANDR ROGOV Судьи пи-сы! Почти все продажные твари, как и чиновники и менты! Пока всю эту клику не начнут давить за малейшие нарушения против Страны, порядка не будет!

А Алексей Кто то дал карт бланш системе и они изощряются в своей продажности. Такой коррупции в судейской системе,прокуратуре и МВД, нет наверное нигде, ну кроме как может быть в одной африканской стране.