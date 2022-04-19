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Макар набрал 83-е очко в сезоне и стал рекордсменом «Колорадо» и «Квебека» среди защитников

Кэйл Макар набрал 83-е очко в сезоне, обновив рекорд «Колорадо» и «Квебека» для защитников. 23-летний игрок стал одним из ассистентов при шайбе Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3).

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