Больше десяти зарядных станций Tesla подожгли во Франции

В Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla, AFP со ссылкой на источник в полиции. Станции были подожжены на парковке на юго-востоке Франции, "Двенадцать электрических суперстанций американской фирмы Tesla стали объектом умышленного поджога на парковке супермаркета в Сен-Шамон (департамент Луара)", – говорится в сообщении агентства.
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