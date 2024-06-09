Магнитная буря начнется на Земле 10 июня

Вчерашняя вспышка на Солнце, после удара по планете тяжёлыми частицами, завтра, судя по всему, всё-таки зацепит Землю ещё и облаками плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
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