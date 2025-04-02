На автовокзале Казани скрыли историческую роспись

Казанский краевед Вячеслав Кириллин сообщил о пропаже важного объекта с Центрального (или «Столичного») автовокзала Казани, где осенью прошлого года была обнаружена настенная роспись советского времени под названием «Дороги Татарии».
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