Швентек в Дохе повторила рекорд Открытой эры по потерянным геймам на пути к титулу

Первая ракетка мира Ига Швентек, в субботу победившая на турнире в Дохе, по пути к титулу проиграла пять геймов за три матча: по одному в первых двух против Даниэль Коллинс и Вероники Кудерметовой и три в финале против Джессики Пегулы.