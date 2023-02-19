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Швентек в Дохе повторила рекорд Открытой эры по потерянным геймам на пути к титулу

Первая ракетка мира Ига Швентек, в субботу победившая на турнире в Дохе, по пути к титулу проиграла пять геймов за три матча: по одному в первых двух против Даниэль Коллинс и Вероники Кудерметовой и три в финале против Джессики Пегулы.

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