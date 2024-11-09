Клиника в Москве предлагает ЭКО с использованием донорской спермы Павла Дурова

Одна из московских клиник предложила своим клиенткам возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова.
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