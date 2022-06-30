«Кролики – это не только ценный мех»: в Крыму решили проблему йододефицита

В Крыму решили проблему дефицита йода в организме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на наличие моря, далеко не все крымчане могут похвастаться здоровой эндокринной системой – многие страдают болезнями, вызванными нехваткой йода.
В Крыму решили проблему дефицита йода в организме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на наличие моря, далеко не все крымчане могут похвастаться здоровой эндокринной системой – многие страдают болезнями, вызванными нехваткой йода.
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