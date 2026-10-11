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МОСИНФОРМ

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Поддержать НКО перед зимой можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

Поддержать НКО перед зимой можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

Столичные некоммерческие организации закупают продукты, теплую одежду и обувь для людей в трудной жизненной ситуации, а также собирают материалы для утепления вольеров с животными.

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