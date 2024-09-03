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«Ньюкасл» отдал Джамала Льюиса в аренду «Сан-Паулу». Защитник – первый британский игрок в истории бразильского клуба

«Ньюкасл» отдал Джамала Льюиса в аренду «Сан-Паулу». Защитник – первый британский игрок в истории бразильского клуба

Договор об аренде 26-летнего защитника рассчитан до конца сезона. Предусмотрена возможность выкупа.  «Ньюкасл» купил Льюиса у «Норвича» в 2020 году за 15 миллионов фунтов.

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