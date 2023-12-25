В Новосибирской области муниципалитетам помогут при сложных коммунальных авариях

Соответствующее распоряжение дал региональному министерству ЖКХ губернатор Андрей Травников.Глава Новосибирской области поручил сотрудникам министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона оказывать всестороннюю помощь муниципалитетам, если вдруг в новогодние праздники произойдут коммунальные аварии.
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