Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 4 сентября

Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов утром 4 сентября. В Минтрансе региона уточнили, что основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».