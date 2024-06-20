🔴 Новым генеральным директором «Воды Крыма» назначен Андрей Кузнецов Ранее он занимал должность директора Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода Крыма», сообщают в пресс-службе предприятия.
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🔴 Новым генеральным директором «Воды Крыма» назначен Андрей Кузнецов Ранее он занимал должность директора Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода Крыма», сообщают в пресс-службе предприятия.