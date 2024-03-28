Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

За терактом в "Крокусе" стоит Вашингтон, убежден автор статьи из Aydınlık. "Верный солдат американского президента" Макрон не смог подбить Европу на отправку войск на Украину, которая явно терпит поражение.

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