Эксперты OSINT: Украина в ходе СВО потеряла убитыми 387 тысяч человек

Специалисты OSINT (разведка по открытым источникам) изучили данные похоронных агентств, выписок из моргов, проанализировали сведения из радио-, сотового- и спутникового обмена сил ВСУ, и назвали размер реальных боевых потерь Украины среди военных.
Специалисты OSINT (разведка по открытым источникам) изучили данные похоронных агентств, выписок из моргов, проанализировали сведения из радио-, сотового- и спутникового обмена сил ВСУ, и назвали размер реальных боевых потерь Украины среди военных.
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