Как сделать губы более объемными: 5 эффективных способов.

Пухлые губы всегда привлекали внимание и считались признаком чувственности. Если природа не наградила вас желаемым объемом, не отчаивайтесь! Современная косметология и макияж предлагают множество способов сделать губы более выразительными и соблазнительными.
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