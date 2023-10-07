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Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

В тюрьме Эквадора убиты шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Фото: Unsplash В тюрьме Эквадора «Литораль» убили шесть человек, обвиняемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

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Комментарии
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Лев Добрый
Так везде надо обращаться с террористами!👀👍👈
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1 д.
Лев Добрый
Наглядный пример, как надо поступать с российскими власовцами!👀👍👈
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1 д.

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