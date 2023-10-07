Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

В тюрьме Эквадора убиты шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Фото: Unsplash В тюрьме Эквадора «Литораль» убили шесть человек, обвиняемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.