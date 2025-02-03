Источник: у тренера Тарасовой обострились проблемы с сердцем

У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, Тарасова вызвала скорую помощь, врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца.
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