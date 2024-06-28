Туристам рассказали, как выжить при встрече с медведем

Главное правило – не сходить с троп Дирекция курорта Шерегеш подготовила для туристов, которые планируют исследовать склоны Горной Шории летом, подробную памятку о том, как вести себя при встрече с медведем.
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