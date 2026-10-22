В Екатеринбургской духовной семинарии началась первая установочная сессия для магистрантов-заочников, которые учатся по новой программе – подготовки военного духовенства.
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