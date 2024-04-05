Следствие проверяет дело о массовом отравлении в школе Искитимского района

Массовое расстройство пищеварения у детей в школе Ургуна, где учится 77 человек, произошло 2 апреля. В этот день дети и преподаватели питались в школьной столовой, но симптомы болезни появились не у всех.
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