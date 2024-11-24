«Кардәшеңә елмаю – садака»: Кәефне күтәрү өчен нишләргә?

Раил хәзрәт Фәйзрахманов телеграм-каналында «Кәефеңне күтәрәсең килсә.» дигән темага пост куйды. Үз-үзебезгә сорау бирик әле: очрашкан чакта дусларыбызның яки эшкә баргач хезмәттәшләребезнең безне ничек каршы алуларын телибез? Әйе, һичшиксез, ачык йөз белән, безне матур итеп елмаеп сәламләүләрен яратабыз.
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