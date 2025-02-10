РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Надоело, что богатство чиновника стало у нас приниматься как в порядке вещей.
Откуда у них такие деньги? Почему мздоимство государевых людей не пресекается при первых признаках преступления
Комментарии
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Лора Лора
Коррупция как у пиндосов!
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Почему у нас этого не делают? Есть мнение, что если такую «чистку» провести, то у нас чиновников не останется, и управлять нами некому будет, а идти на управленческую работу и брать на себя ответственность за обычную зарплату желающих нет.Но мы с такой точкой зрения не согласны. Желающие работать для народа и на страну найдутся. Вот только каких взглядов на мироустройство будут иметь эти люди? Нужны ли они сегодняшней «рыночной» системе? Вот именно…
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6 час.
sorsw
А судьи, возможно, плохо знают законы... Им, чей адвокат больше понравился, тот и прав...😀
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5 час.
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