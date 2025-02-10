Откуда у них такие деньги? Почему мздоимство государевых людей не пресекается при первых признаках преступления

ЕА

Евгений Алексеенко

Почему у нас этого не делают? Есть мнение, что если такую «чистку» провести, то у нас чиновников не останется, и управлять нами некому будет, а идти на управленческую работу и брать на себя ответственность за обычную зарплату желающих нет.Но мы с такой точкой зрения не согласны. Желающие работать для народа и на страну найдутся. Вот только каких взглядов на мироустройство будут иметь эти люди? Нужны ли они сегодняшней «рыночной» системе? Вот именно…