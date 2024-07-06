Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Если эту пакость не сбивать над Черным море, она появится на других театрах противостояния с нашими врагами.Американский бесп...
  • Владимир Акулов
    С  такой  *элитой*  и  врагов  не  надо!  Вражеская  *элита*.Мечта шпиона: 28 ...
  • Валерий Вадимов
    вопрос-почему только сейчас проснулись силовики,или ждали отмашки от бункерного...припёрло уже?вся система построена ...Мечта шпиона: 28 ...

Масуд Пезешкиан - новый президент Ирана

Масуд Пезешкиан - новый президент Ирана

Масуд Пезешкиан - новый президент ИранаПредставитель реформистского крыла Масуд Пезешкиян победил на выборах президента ИранаПо результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов - по меньшей мере 53,6% от общего числа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх