Правительство США и Минфин не могут договориться о санкциях против РФ

В министерстве финансов предложили очередные ограничения против танкеров теневого флота. В администрации Джо Байдена опасаются, что такие меры приведут к росту цен на бензин и навредят кампании действующего президента СШАБелый дом и Минфин США не могут договориться по поводу новых антироссийских санкций, пишет The New York Times.
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