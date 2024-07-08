Правительство США и Минфин не могут договориться о санкциях против РФ

В министерстве финансов предложили очередные ограничения против танкеров теневого флота. В администрации Джо Байдена опасаются, что такие меры приведут к росту цен на бензин и навредят кампании действующего президента СШАБелый дом и Минфин США не могут договориться по поводу новых антироссийских санкций, пишет The New York Times.