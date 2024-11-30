В CAS высказались по поводу дела Федотова против ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) дал комментарий по поводу дела бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова против армейского клуба.
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