Лавров: РФ и Узбекистан наметили пути расширения экономических связей

Торгово-экономические связи России и Узбекистана продолжают развиваться несмотря на то, что работать приходится в непростых условиях санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с главой дипведомства Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.