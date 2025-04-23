Лавров: РФ и Узбекистан наметили пути расширения экономических связей

Торгово-экономические связи России и Узбекистана продолжают развиваться несмотря на то, что работать приходится в непростых условиях санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с главой дипведомства Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.
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