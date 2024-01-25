StarCharge планирует IPO в Гонконге, может привлечь $500 млн

Китайский поставщик оборудования для зарядки электромобилей StarCharge рассматривает возможность первичного публичного размещения акций в Гонконге, в результате которого может привлечь около $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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