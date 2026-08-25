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Норрис, Алонсо и Антонелли – лучшие пилоты Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале.

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