ТОП 100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024: Ирина Агеева – 82

Калужские Новости продолжают спецпроект «100 самых влиятельных людей Калужской области-2023». До самого Нового года каждый день мы будем представлять список тех, кто, по мнению экспертов, оказывает значительное влияние на жизнь в регионе.
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