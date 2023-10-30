Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу провел неформальные беседы с коллегами перед Сяншаньским форумом

Шойгу провел неформальные беседы с коллегами перед Сяншаньским форумом

Перед пленарным заседанием X Пекинского Сяншаньского форума министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу активно общался с коллегами не только из стран Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества, но и других государств.

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