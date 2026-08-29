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Новые проблемы в деле 11 сентября: судья признал факт пыток

Новые проблемы в деле 11 сентября: судья признал факт пыток

Военный судья США Майкл Шрама постановил, что показания предполагаемого организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда были получены агентами ФБР под пытками.

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