Новые проблемы в деле 11 сентября: судья признал факт пыток

Военный судья США Майкл Шрама постановил, что показания предполагаемого организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда были получены агентами ФБР под пытками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым