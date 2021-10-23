Мировое обозрение

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До 30% микрофинансовых организаций в России собирают биометрию своих заемщиков

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 30% российских микрофинансовых организаций (МФО) собирают биометрические данные своих заемщиков, сообщил ТАСС председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" Эльман Мехтиев.

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