Алексей Барабаш решил вернуться к предыдущей жене после пятого брака

Актер Алексей Барабаш был женат целых пять, а вернулся к своей третьей супруге. Артист Алексей Барабаш в студии программы ведущей Леры Кудрявцевой и Тимура Еремеева «Звезды сошлись» признался, что теперь живет с третьей женой, от которой у него есть сын.