Размышления о гонорарах "звёзд"...

Рафаэль Серажидинов

На эти рожи звездные противно смотреть. А когда речь о гонорарах, это вообще пипец. Хватит разбазаривать народные деньги на этих самозванных звезд, пусть работают и служат за разумные деньги или на самоокупаемость перевести, где это возможно. Конечно нужен налоговый контроль.