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Размышления о гонорарах "звёзд"...

Размышления о гонорарах "звёзд"...

У нас тут носятся сейчас депутаты с темой патриотизма, но, по-моему, они все дружно смотрят не туда.

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Комментарии
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Владимир Ботюк
Вот бы Нагиева да в шахту.
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2 час.
Андрей Филиппов
Все верно!
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1 час.
Рафаэль Серажидинов
На эти рожи звездные противно смотреть. А когда речь о гонорарах, это вообще пипец. Хватит разбазаривать народные деньги на этих самозванных звезд, пусть работают и служат за разумные деньги или на самоокупаемость перевести, где это возможно. Конечно нужен налоговый контроль.
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1 час.

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