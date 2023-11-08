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Экс-премьер Израиля заявил, что Нетаньяху эмоционально уничтожен

Экс-премьер Израиля заявил, что Нетаньяху эмоционально уничтожен

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предположил, что действующий лидер государства Биньямин Нетаньяху был «эмоционально уничтожен» из-за неудачи в сфере нацбезопасности страны и обострения конфликта с Палестиной.

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