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Times: Британия отменила военные учения ради экономии бюджета

Times: Британия отменила военные учения ради экономии бюджета

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Британские военные получили приказ отменить все запланированные учения ради экономии средств.

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